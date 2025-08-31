Marmaris'te otelin havuz suyu halk plajına aktı | Video 31.08.2025 | 08:50 Muğla'nın Marmar ilçesinde bir otelin havuz suyu halk plajına aktı. Harekete geçen ekipler, numune alarak tahlilele gönderdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde bir otele ait havuzdan akan suyun halk plajına ulaştığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Vatandaşların ihbarı ve görüntülerin ulaşmasıyla Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın talimatı üzerine Turunç Jandarma Komutanlığı ekipleri otel hakkında ilk tutanağı tuttu. Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hem otelin havuzundan hem de denizden numuneler alarak tahlile gönderdi.

Sahile sıfır konumdaki otelin yetkililerinin havuzda meydana gelen bir arıza nedeniyle suyun denize aktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Marmaris Kaymakamlığı konunun takipçisi olacağını açıkladı.