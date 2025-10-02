Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38 Muğla’nın Marmaris ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde sanayi tipi ütünün buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin çamaşırhanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi tipi ütünün buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada, olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.