Meksika’da tren tırı biçti | Video
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde hemzemin geçidinden geçen çift dorseli tıra yük treni çarptı. Kaza sonucu tırda büyük hasar meydana geldi. Tırın dorsesinde bulunan buğdaylar yola saçıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, yük treninin geçide yaklaştığı sırada korna çalarak araçları uyardığı, ancak buna araçların hemzemin geçitten geçmeye devam ettikleri görüldü.
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