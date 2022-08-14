Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağ'ına tırmanan vatandaşlar, ağustos ayı sıcaklığında karın üzerinde bir süre vakit geçirerek pekmezden kar helvası yaparak serinlemenin keyfini yaşadı.