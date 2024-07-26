Mersin'de hapis cezasıyla aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 78 gözaltı | Video
Mersin polisi yaralamandan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar bir çok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
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