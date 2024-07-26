Video Yaşam Mersin'de hapis cezasıyla aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 78 gözaltı | Video
Mersin'de hapis cezasıyla aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 78 gözaltı | Video

Mersin'de hapis cezasıyla aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 78 gözaltı | Video

26.07.2024 | 10:13

Mersin polisi yaralamandan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar bir çok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan 78 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şahısların adresleri bulundukları yerler tek tek belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şahısta yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
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