Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video
Mersin’in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler sevk edildi.
İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı müdahaleye başladığı bildirildi.
