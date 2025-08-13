Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2025 | 15:00 Mersin’in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Çaltı(Çamlıca)Mahallesinde Kırtıl Tepesi Gözetleme kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi.İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı müdahaleye başladığı bildirildi.