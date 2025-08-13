Video Yaşam Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video

13.08.2025 | 15:00

Mersin’in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı, havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Çaltı(Çamlıca)Mahallesinde Kırtıl Tepesi Gözetleme kulesi önündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının gelmesiyle birlikte bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir ekipleri sevk edildi.
İlk ekiplerin bölgeye ulaştığı müdahaleye başladığı bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 02:14
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2025 | 15:00
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 02:59
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 13.08.2025 | 15:00
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan’da gözaltına alındı | Video 04:34
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı | Video 13.08.2025 | 15:00
Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 03:36
Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 13.08.2025 | 13:44
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 00:29
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 13.08.2025 | 12:37
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 02:54
Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 13.08.2025 | 12:20
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım | Video 01:40
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: "Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım" | Video 13.08.2025 | 10:57
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 00:23
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 00:48
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 13.08.2025 | 10:30
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:30
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video 03:19
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video 13.08.2025 | 10:30
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 01:02
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 13.08.2025 | 10:30
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 00:49
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 13.08.2025 | 10:30
Araç kaputundan miyavlama sesiyle kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı | Video 02:43
Araç kaputundan miyavlama sesiyle kurtardığı yavru kedinin kendi kedisi olduğu ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:30
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:07
Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.08.2025 | 10:01
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 00:36
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 13.08.2025 | 09:16
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 00:47
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
İzmir’de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 01:33
İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 13.08.2025 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY