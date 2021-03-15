Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu | Video
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Mersin'de su kanalında çürümeye yüz tutmuş erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesindeki bir su kanalının içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Çürümeye yüz tutmuş ve tanınmayacak halen gelen erkek cesedi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.