Minibüste çaldığı cüzdanın boş olduğunu öne sürdü | Video
ADANA'da, minibüste Mustafa D.'nin (82) içinde 270 TL olan cüzdanını çalan Ömer K. (53), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Ömer K. ifadesinde, cüzdanın boş olduğunu öne sürdü.
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