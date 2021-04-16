Miniklerin bayrak sevgisi güvenlik kamarasına yansıdı | Video

Batman’da yaşları 9 ile 10 arasında bulunan iki çocuğun bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı. İki çocuğun okul dönüşü Emniyet Müdürlüğü duvarına asılı bulunan Türk Bayrağını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi bir bayrak sevgisine tanıklık etti. İlçede yaşan ve yaşları 9 ile 10 arasında bulunan iki çocuk, okul çıkışı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu caddeden geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk Bayrağını gören iki çocuk, bayrağın yanında durdu.

Çocukların Türk Bayrağını öpüp alnına koyması emniyet müdürlüğünün güvenlik kamaralarına yansıdı. İsimleri öğrenilmeyen iki çocuğun göstermiş olduğu bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı.