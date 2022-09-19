Video Yaşam Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video
Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video

Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video

19.09.2022 | 10:05

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Modifiye araç tutkunları Bursa'da yapılan festivalde bir araya geldi. Modifiye sonrası hız makinesine dönen eski model otomobillere biçilen değerler dudak uçuklattı. Yaşlısından gencine kadınından erkeğine otomobil meraklıları modifiye araçların yanlarından ayrılamadı.

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Türkiye'nin bir çok ilindeki modifiye araç meraklısı Bursa İstanbul Karayolu üzerindeki Buttim İş Merkezi açık otoparkındaki modifiye araç partisine akın etti. Motor, mekanik ile ses sistemleri üzerinde modifiye işlem yapılan araçlar adeta görücüye çıktı. Kimi aracının kaplamasıyla beğeni almaya çalışırken, kimi ise yaptığı değişikliklerde otomobilini tanınmaz hale getirdi. Araçların önünde fotoğraf çekinmek için vatandaşlar bir biriyle yarıştı. Genel ve ticari güzelliğin yanı sıra desibel yarışmalarında dereceye giren araç sahiplerine kupaları verildi. Festivalde en çok 2 araç dikkati çekti. Otomobillerden biri motorunda yaptığı değişikle kalkış hızıyla Türkiye derecisini elde ederken, diğer otomobil ise, değerinin iki katı masrafla yapılan değişikliklerle ilgi odağı oldu. Antalya Kepez'de yapılan drag yarışlarında 0-400 metre 10 saniye ile Türkiye birinciliği aldığını belirten Bursa Park Modifiye Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Ceylan, "Modifiye tutkunu bin 150 araç şuanda burada yer almaktadır. Ziyarete gelenlerin sayısını ise bilemiyoruz. Hedefimiz insanlara otomobillerini ve modifiyeyi sevdirmektir" dedi.

Denizli'den yaklaşık 1,5 sene önce aldığı 1997 model Tofaş Doğan marka otomobiline yaptığı modifiyeyle dikkatleri üzerine çeken Muhammet Ertem, "Şuan bu değerdeki bir aracı en az 150 bine alabilirsiniz. Ben bunun içerisine yaklaşık 250 bin lira değerinde değişiklik yaptım. Koltuklarından direksiyonuna, arkadaki yolcu televizyonlarından telefonuna kadar bir çok özelliği yer almaktadır. Aracıma bir fiyat biçemiyorum. Almak isteyen var ama satmıyorum" diye konuştu.

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