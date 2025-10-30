Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video
30.10.2025 | 06:15
Kırıkkale’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, kısa sürede ateş topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
