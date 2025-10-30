Video Yaşam Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video

Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video

30.10.2025 | 06:15

Kırıkkale’de seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, kısa sürede ateş topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken A.A. idaresindeki 07 EZ 858 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ateş topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 05:53
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 30.10.2025 | 06:16
Gebze’de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1’i sağ kurtarıldı | Video 12:24
Gebze'de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı | Video 30.10.2025 | 06:16
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 01:23
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 30.10.2025 | 06:15
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 00:37
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 30.10.2025 | 06:15
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 00:30
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 30.10.2025 | 06:15
Sultangazi’de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 01:58
Sultangazi'de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 30.10.2025 | 06:15
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 03:40
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 30.10.2025 | 06:15
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:29
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.10.2025 | 16:58
Kocaeli Gebze’de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 02:11
Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 29.10.2025 | 16:17
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.10.2025 | 14:17
Konya’da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 01:57
Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 29.10.2025 | 14:12
1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:56
1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 29.10.2025 | 14:00
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 01:13
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 29.10.2025 | 13:38
Mersin’de işçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı | Video 00:43
Mersin'de işçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı | Video 29.10.2025 | 13:08
Gebze’de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 09:54
Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 29.10.2025 | 11:36
Eşi ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 02:29
Eşi ve kızını yaralayıp rehin alan adam 6 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı | Video 29.10.2025 | 11:21
Biga’da ev alevlere teslim oldu | Video 01:53
Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55
Çay ocağına saldırıda polis aracı mermilerin hedefi olmuştu, şüpheli tutuklandı | Video 02:02
Çay ocağına saldırıda polis aracı mermilerin hedefi olmuştu, şüpheli tutuklandı | Video 29.10.2025 | 10:26
Hatay’da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 02:14
Hatay'da dehşet anları kamerada: Park kavgasında birbirlerine kaldırım taşıyla vurdular! | Video 29.10.2025 | 09:58
Gebze’de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 02:07
Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 29.10.2025 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY