Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan ve can güvenliğini hiçe sayan sürücüye jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin ise plakasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.
Öte yandan şahıs hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
04:11
01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
01:48
06:21
04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33
01:16
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu | Video 12.08.2025 | 10:33
01:07
Minibüs şoförü yola atladı, korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü | Video 12.08.2025 | 10:33
01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
02:01
00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
01:40
03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
04:31
01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22