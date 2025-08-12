Video Yaşam Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video
12.08.2025 | 12:26

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan ve can güvenliğini hiçe sayan sürücüye jandarma ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin ise plakasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Kestel Mahallesi'nde tehlikeli manevralar yaptığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne yönelik işlem başlattı. Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin plakasız ve muayenesiz olduğu anlaşıldı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 59 bin 745 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.
Öte yandan şahıs hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
