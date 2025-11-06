Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video
06.11.2025 | 10:21
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin plakasının bandana ile kapalı olduğunu gören trafik ekibi, durdurduğu motosikletin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 43 bin 149 TL ceza uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
02:17
01:47
01:08
Seyir halindeyken uyuyan sürücü, kaza sonrası da uyumaya devam etti | Video 06.11.2025 | 08:43
00:35
Kayseri'de eş zamanlı asayiş uygulaması: 148 aranan şahıs yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:36
01:05
02:46
00:48
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video 05.11.2025 | 16:03
03:07
00:25
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 14:26
02:31
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 05.11.2025 | 13:49
03:21
04:51
Şişli'de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 05.11.2025 | 13:40
04:49
00:37
02:13
02:51