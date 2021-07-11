Video Yaşam Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video

Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video

Motosikletler çarpıştı. 23 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada | Video
11.07.2021 | 13:59

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Zonguldak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada motosikletinden fırlayan 23 yaşındaki Ahmet Hatıl hayatını kaybetti. Gencin öldüğü kazanın görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Devrek Sanayi mevkiinde M.Ö. idaresindeki motosiklet ile Ahmet Hatıl (23) idaresindeki plakasız motosikletin çarpışması neticesinde Ahmet Hatıl ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Hatıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı istikamette seyir halindeki M.Ö.'nün idaresindeki motosikletle çarpışan Ahmet Hatıl'ın idaresindeki motosiklet kontrolden çıkıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde motosiklet savrulurken, Ahmet Hatıl ise motordan fırlayarak park halindeki bir aracın önüne düşüyor.

Gencin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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