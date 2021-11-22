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OTOMATİK OYNAT
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Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 22.11.2021 | 16:17
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Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 22.11.2021 | 16:13
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Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 22.11.2021 | 16:00
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Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 22.11.2021 | 16:08
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İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video 22.11.2021 | 15:41
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Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı 22.11.2021 | 15:46
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Kocaeli'da şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı 22.11.2021 | 14:28
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Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu | Video 22.11.2021 | 14:50
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Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video 22.11.2021 | 14:50
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Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu 22.11.2021 | 15:02
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TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.11.2021 | 13:45
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Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı | Video 22.11.2021 | 13:22
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Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.11.2021 | 12:48
Sivas'ta bir vatandaşa ait araç, muayeneye giderken bir anda patlayarak yandı. Vatandaşın muayene öncesi bakım yaptırdığı öğrenildi.