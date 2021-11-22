Video Yaşam Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı
Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı

Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı

22.11.2021 | 16:08

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Sivas'ta bir vatandaşa ait araç, muayeneye giderken bir anda patlayarak yandı. Vatandaşın muayene öncesi bakım yaptırdığı öğrenildi.

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