Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu gözaltına alındı | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 18 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Kayıp kadının kızı, annesini aramak için çıktığı programda kardeşi Aydın Musaoğlu'nu suçladı. Dünkü yayından sonra Aydın Musaoğlu kaçmaya çalıştı. Ekipler Musaoğlu'nu otobüsle kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Müge Anlı ise kayıp Hatice Musaoğlu olayıyla ilgili yaşanan son gelişmeleri canlı yayında açıkladı.
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