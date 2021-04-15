Müge Anlı canlı yayında duyurdu: 13 yaşındaki kız bulundu! Ebru dün akşam... | Video

Müge Anlı, Ebru'nun dün bulunduğu bilgisini vererek kayıp çocuklar büro amirliğine teşekkür etti. Serap Hanım gözyaşlarını tutamazken Müge Anlı, Ebru'nun yanında iki erkek bir kadın olduğunu, polisin eve baskın yapıp Ebru'yu aldığını söyledi ve Ebru'nun yola çıkıp, eve dönmek için birisine adres sorduğunu, o kişinin de gel sana yardım edeyim demesi üzerine peşinden gittiğini belirtti. Rahmi Özkan, 13 yaşındaki bir çocuğun alıkonulmasının cezası olduğundan bahsedip bir çocuk bulunduysa alıp eve götürmek yerine polise gidilmesinin gerektiğine dikkat çekti. Serap Hanım, 12 senedir hep Müge Anlı'yı izlediğini dile getirdikten sonra kızını alan kişilerden şikâyetçi olduğunu vurguladı ve kızını alan kişilerin biz evlendik dediğini aktardı.

Müge Anlı, Ebru'nun dün bulunduğu bilgisini vererek kayıp çocuklar büro amirliğine teşekkür etti. Serap Hanım gözyaşlarını tutamazken Müge Anlı, Ebru'nun yanında iki erkek bir kadın olduğunu, polisin eve baskın yapıp Ebru'yu aldığını söyledi ve Ebru'nun yola çıkıp, eve dönmek için birisine adres sorduğunu, o kişinin de gel sana yardım edeyim demesi üzerine peşinden gittiğini belirtti. Rahmi Özkan, 13 yaşındaki bir çocuğun alıkonulmasının cezası olduğundan bahsedip bir çocuk bulunduysa alıp eve götürmek yerine polise gidilmesinin gerektiğine dikkat çekti. Serap Hanım, 12 senedir hep Müge Anlı'yı izlediğini dile getirdikten sonra kızını alan kişilerden şikâyetçi olduğunu vurguladı ve kızını alan kişilerin biz evlendik dediğini aktardı.