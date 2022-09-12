Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:58
01:34
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 15:05
01:40
00:47
Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 12.09.2022 | 14:49
00:23
04:00
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video 12.09.2022 | 14:37
00:41
Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video 12.09.2022 | 14:12
03:43
00:14
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 12.09.2022 | 12:57
00:43
01:30
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 12.09.2022 | 12:01
00:33
01:51
12:04
Müge Anlı SON BÖLÜM |12 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.09.2022 | 11:27
01:43
04:22
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 33 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2022 | 11:17
01:24
16 adresi soymuşlardı, keşif yaparken yakalandılar | Video 12.09.2022 | 11:16
04:15
Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video 12.09.2022 | 10:39
01:44
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 12.09.2022 | 09:33
04:03
Düzce'de minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 12.09.2022 | 09:40
Müge Anlı canlı yayınında stüdyoyu şoke eden itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, Müge Anlı canlı yayınında avazı çıktığı kadar bağırdı, kardeşinin katilini ve yerini işaret etti. Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili bir anda yükseldi, Fatma Karadağ, radyocu kardeşi Mehmet Karahan'ın katili hakkında "Sensin, sen yaptın" diyerek bağırdı, bakın neler söyledi.