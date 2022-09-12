Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video

Müge Anlı canlı yayınında stüdyoyu şoke eden itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ, Müge Anlı canlı yayınında avazı çıktığı kadar bağırdı, kardeşinin katilini ve yerini işaret etti. Fatma Karadağ ve suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karşı karşıya geldi. İddialara yanıt veren ikili bir anda yükseldi, Fatma Karadağ, radyocu kardeşi Mehmet Karahan'ın katili hakkında "Sensin, sen yaptın" diyerek bağırdı, bakın neler söyledi.