Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yolladığı nota böyle karşılık verdi: "Ben de seni seviyorum..." | Video
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Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video 29.08.2022 | 11:00
Atv ekranlarında 15. sezon yayın hayatına giriş yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar bugün yine çok konuşuldu. Yayın sonunda Müge Anlı, kendisine gelen hediyeler ve mesajlar için tek tek teşekkür ederken, eline aldığı bir kartı okuduktan sonra, "Kocam göndermiş" sözleri hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri gülümsetti. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, "Hayatım hayırlı yayınlar, seni çok seviyorum" derken Müge Anlı'da bu nota; "Ben de seni seviyorum, teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.