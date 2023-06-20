Video Yaşam Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video
Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video

Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolmuştu, öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı! | Video

20.06.2023 | 12:08

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da şoke eden olay! Karne almaya gidiyorum deyip ortadan kaybolan 18 yaşındaki genç kızın kendisinden 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendiği ortaya çıktı...

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