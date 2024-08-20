Video Yaşam Muğla'da ilk kıvılcım burada çıktı, Yatağan'ı yaktı
Muğla'da ilk kıvılcım burada çıktı, Yatağan'ı yaktı

Muğla'da ilk kıvılcım burada çıktı, Yatağan'ı yaktı

19.08.2024 | 14:57

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde orman yangınına sebebiyet veren arı kovanları, onlarca hektar alanın yanmasına sebep oldu.

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18 Ağustos Salı günü Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde ve Ula'nın Karadere mevkiinde eşzamanlı başlayan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. Yatağan Yava Mahallesi Dipsiz mevkiinde arı kovanları bulunan baba ve oğlu, kovanları arıları sakinleştirmek için yaktıkları körüklü tütsüden çıkan kıvılcımlar, bir anda arazideki kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın sonrası 14 saatlik orman, itfaiye ve hava araçlarının yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.


Yangın sonrası Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yangının çıkışı ile ilgili yaptıkları soruşturma sonucunda yangının Yava Mahallesi Dipsiz mevkiindeki arılıktan çıktığını tespit etti. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, orman yangınına sebebiyet verdiği iddiası ile baba M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş.'yi (37) gözaltına aldı. Baba ile oğulun soruşturması devam ediyor.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yatağan Yava Mahallesi Dipsiz mevkiindeki yangınla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.

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