Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video
09 Haziran 2026 09:57
Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 4,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı verilirken, 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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