Video Yaşam Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video

09 Haziran 2026 09:57

Muş merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 4,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında 2023-2024 yılları arasında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan toplam 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Muş merkezli olmak üzere 5 ilde 6 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı verilirken, 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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