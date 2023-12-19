Nesli koruma altındaki yaban tekeleri böyle görüntülendi | Video
Tunceli’de koruma altında bulunan ve çiftleşmek için zirvelerden vadilere doğru inen yaban tekeler böyle görüntülendi.
Aralık ve ocak ayı boyunca dişilerin bulunduğu alanlara inen tekelerin renkleri dişilere göre daha açık olurken, cüsseleri ve çene altında bulunan sakallarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
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