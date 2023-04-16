Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında TIR’ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. TIR’ın dorsesinin yanma anları ise, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan dorsede nevresim olduğu öğrenildi.
Öte yandan TIR'ın dorsesinin yanma anları ise, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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