Video Yaşam Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video
Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video

Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video

16.04.2023 | 09:57

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında TIR’ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. TIR’ın dorsesinin yanma anları ise, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda seyir halinde olan Eser Andaç idaresindeki TIR'ın iddiaya göre lastiğinden çıkan yangın dorsesine sıçradı. Yangını fark eden TIR sürücüsü Eser Andaç, TIR'ı yol kenarına çekerek, dorseden ayırdı. Olay yerine Gelibolu ve Kavakköy Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile jandarma ve otoyol trafik görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan dorsede nevresim olduğu öğrenildi.

Öte yandan TIR'ın dorsesinin yanma anları ise, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunda geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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