Video Yaşam Nevşehir'de feci kaza! Bahçede seyir halindeyken tır böyle çarptı | Video
Nevşehir'de feci kaza! Bahçede seyir halindeyken tır böyle çarptı | Video

Nevşehir'de feci kaza! Bahçede seyir halindeyken tır böyle çarptı | Video

25.05.2023 | 13:45

Nevşehir'de dün meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden tır, karşı şeride geçerek İl Özel İdare içerisine girdi. Tır; güvenlik kulübesine çarptıktan sonra İl Özel İdaresine giriş yapan otomobile çarparak dururken, feci kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan Hasan B. yönetimindeki 34 DE 4614 plakalı tır, bir anda yolun karşısına geçerek İl Özel İdaresi güvenlik kulübesine çarptıktan sonra Özel İdare içerisinde seyir halinde olan Volkan E.'nin kullandığı 06 CCC 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Volkan E., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan tır şoförü Hasan B. ile otomobil sürücüsü Volkan E. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin ve İl Özel İdaresinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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