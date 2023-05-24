Video Yaşam Niğde’de ilk kez pankreas başındaki tümör ameliyatı yapıldı | Video
Niğde’de ilk kez pankreas başındaki tümör ameliyatı yapıldı | Video

Niğde’de ilk kez pankreas başındaki tümör ameliyatı yapıldı | Video

24.05.2023 | 17:52

Niğde'de pankreas başındaki tümör bulunan hasta, şehirde yapılan ilk pankreas başındaki tümör ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

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Karın ağrısı şikayetleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 69 yaşındaki Cavit Bıçkı, pankreasında tespit edilen tümör nedeniyle servise yatırıldı. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdul Rıdvan Kulu, Dr. Öğr. Üyesi Oykun Saffet Kahyaoğlu ve ekibi, yaptığı başarılı operasyonla kitleyi bulunduğu yerden aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, hastanede yaptığı açıklamada, üniversitenin kente en büyük katkıyı sağladığı alanlardan birinin hastane olduğunu ifade etti. Hastaneye 60'a yakın öğretim üyesiyle destek sağladıklarını belirten Uslu, "Artık Niğde'den hiçbir hastamızın şehir dışına gitmesini istemiyoruz. Her türlü ameliyatı burada yapmak istiyoruz. Üniversite olarak da bunu belli bir noktaya kadar getirebildik. İnanıyoruz ki Cavit amcamız bundan sonraki hayatında çok daha rahat olacak. Başarılarından dolayı değerli öğretim üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"NİĞDE'DE İLK DEFA YAPILDI"

Başhekim Yakup Çetinkaya da pankreas kanseri ameliyatının Niğde'de ilk defa yapıldığını bildirdi. Ameliyattan sonra 2 gün yoğun bakımda tutulan hastanın servise alındığını anlatan Çetinkaya, Niğde'de daha önce yapılmamış ameliyatları yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Abdul Rıdvan Kulu da hastanın başarılı operasyon geçirdiğini aktararak, "Bu ameliyat genel cerrahinin en büyük ameliyatlarından birisi. Hastamızı taburcu aşamasına getirdik" şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Oykun Saffet Kahyaoğlu ise, hastanın pankreas başındaki 4 santimetrelik tümörünün başarılı şekilde alındığını belirterek, sürecin kemoterapi ve radyoterapiyle devam edeceğini söylerken, sağlığına kavuşan Cavit Bıçkı da emeği geçenlere teşekkür etti.

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