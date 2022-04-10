Video Yaşam Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video
Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video

Nisan ayında Erciyes’te kayak keyfi yaşanıyor! | Video

10.04.2022 | 16:52

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Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes'te tatilciler Nisan ayında kayak yapmanın keyfini yaşadılar.

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Erciyes Kayak Merkezi, Nisan ayında da kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Erciyes'te son dönemlerde yağan karla beraber sezon uzarken turistler, güneşli havada kayak keyfi yaşıyor.

Macera severlerin gözdesi haline gelen Erciyes'te kayak severler kayak merkezinin en yüksek seviyesi olan ottoman bölgesinde kayak ve snowboard yaptı. Zorluk derecesi yapısına göre değişen 34 tane piste sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin turizm ekonomine katkı vermeye devam ediyor.

Ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatan Erciyes Kayak Merkezi, 154 karlama makinesiyle de pistlerine kar takviyesi yapıyor. Nisan ayında kayak yapan turistler ise sezonun uzamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Nisan ayında kayak yapabilmek gerçekten çok güzel. Kimse bu fırsatı kaçırmasın ve Erciyes'e gelsin" dediler.

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