Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 31.10.2025 | 08:51 İstanbul'da bir sürücü trafikte seyir halindeyken tartışma yaşadığı iddia edilen tır sürücüsüne sinirlenince aracından inerek tırı yumrukladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beykent'te çekildiği öne sürülen görüntüde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle otomobil sürücüsü aracından inerek tırı yumruklamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.