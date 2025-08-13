Video Yaşam Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video
13.08.2025 | 15:00

Şanlıurfa’da onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şahıs, yere çakılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken dehlete düşüren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik arızası meydana gelen bir zincir market, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir K. Elektrik direğine tırmandı. Direği üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadir K.'nin elektrik akımına kapıldıktan sonra yere çakılması ise cep telefonuna yansıdı. Herhangi bir teçhizat olmadan beton direğe tırmanan Kadir K., tepeye çıktığı sırada akıma kapıldı. Ustanın akıma kapılıp düştüğünü görenlerin ise çığlıklar arasında kaçıştığı gözlendi. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri, elektrik direği ile çevredeki evlerin elektrik akımında kaçak olup olmadığını kontrol etti.

Yaşanan olayda ihmal olduğunu dile getiren Topdağı Mahalle Muhtarı Ömer Gürbüz, "Market sıran bir elektrikçiyi getirdi. Direğe tırmandı. Adam akıma kapılarak yere düştü. Şu anda yoğun bakımda, ağır travma geçiriyor, hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

