Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video
04.11.2025 | 09:59
Kağıthane'de ters yöne giren sürücü, karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptıktan sonra kendi şeridine geçmeye çalıştığı sırada demir bariyerin üzerine çıkarak askıda kaldı. O anlar, karşı yönden gelen aracın kamerasına yansıdı.
Otomobilin zarar gördüğü olayda şans eseri yaralanan olmazken, ilginç anlar karşı yönden gelen aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün iki arkadaşı ile sohbet ettiği esnada karşı yönden gelen araca yol vermek için geri manevra yaptığı, kendi şeridine geçmek istediği esnada ise bölünmüş yolu ayıran demir bariyerin üzerine çıkarak askıda kaldığı görülüyor.
