Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video

11.10.2025 | 10:56

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Osmaniye il yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 9 yıldır firari olarak aranan S.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütünün il yapılanmasında yer aldığı, iş insanlarına yönelik sohbet imamlığı ve bölge sorumluluğu yaptığı, ayrıca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Osmaniye Girişimci İş Adamları Derneği (OGİAD)'da genel sekreter olarak görev aldığı tespit edilen S.Ç. hakkında adli işlem başlatılmıştı. Uzun süredir firari olan şüpheli, sahte kimlik kullanarak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Osmaniye'ye getirilerek adli mercilere sevk edildi.

S.Ç., çıkarıldığı Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
