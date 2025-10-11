Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün Osmaniye il yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 9 yıldır firari olarak aranan S.Ç. isimli şahıs yakalandı.
S.Ç., çıkarıldığı Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
