Otobüs şoföründen örnek davranış | Video 04.12.2024 | 15:40 Kocaeli'de otobüs şoförünün, durakta bekleyen yaşlı vatandaşa yardım ederek koltuğuna kadar eşlik ettiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, durakta bekleyen yaşlı bir vatandaşı almak için otobüsü durdurdu. Yürümekte zorlanan vatandaşı otobüse bindirmek için araçtan inen şoför, koltuğa oturana kadar yolcuya eşlik etti. Bu anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.