Video Yaşam Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada

Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada

15.04.2023 | 11:28

İstanbul Bayrampaşa’da bir sitenin otoparkına çalıntı araçla giren hırsızlar park ahalindeki cipin kapısını saniyeler içinde açıp onu da çaldılar. Sabah işe gitmek için aracına giden A.G. aracı yerinde bulamayınca hemen polis haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri oto yıkamacı Şüpheli Zübeyir U.’yu ertesi gün yakalayarak gözaltına aldı. Aracı bulup sahibine teslim etti. Şüphelinin çaldığı aracı bir gün önce yıkadığı öne sürüldü.

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