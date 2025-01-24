Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası "küfür ettin" kavgası kamerada | Video
Nevşehir'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı, o onlar kameralara yansıdı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazaya müdahale ederken kaza yapan sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı kameraya yansırken, sürücü ve kavga eden vatandaşlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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