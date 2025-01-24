Video Yaşam Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası "küfür ettin" kavgası kamerada | Video
Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası

Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası "küfür ettin" kavgası kamerada | Video

24.01.2025 | 09:08

Nevşehir'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı, o onlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samet G. 50 ADN 952 plakalı otomobili, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazaya müdahale ederken kaza yapan sürücü ile kazazedelerin yakınları arasında "küfür ettin" kavgası çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı kameraya yansırken, sürücü ve kavga eden vatandaşlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası küfür ettin kavgası kamerada | Video 01:59
Otomobil yayalara çarptı, kaza sonrası "küfür ettin" kavgası kamerada | Video 24.01.2025 | 09:08
Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada | Video 02:01
Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada | Video 24.01.2025 | 09:08
Tekirdağ’da sahte deterjan operasyonu: 25 ton ele geçirildi | Video 01:40
Tekirdağ'da sahte deterjan operasyonu: 25 ton ele geçirildi | Video 24.01.2025 | 08:49
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı | Video 00:49
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı | Video 24.01.2025 | 08:23
Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı: 3 yaralı | Video 02:52
Sarıyer’de kontrolden çıkan otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı: 3 yaralı | Video 24.01.2025 | 08:19
Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video 02:10
Özel bölmeli iç çamaşırıyla ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi | Video 23.01.2025 | 16:54
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden Prof Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi | Video 03:21
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden Prof Dr. Atakan Yalçın ve kızı toprağa verildi | Video 23.01.2025 | 16:23
Kartalkaya’da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:47
Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.01.2025 | 16:12
Mersin’de tırın gizli bölmelerine zulalanmış 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 02:49
Mersin'de tırın gizli bölmelerine zulalanmış 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 23.01.2025 | 15:19
Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakalandı | Video 03:00
Vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahte hakim ve eşi yakalandı | Video 23.01.2025 | 15:16
Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video 01:13
Çağırdığı şahsı, 3 erkek arkadaşıyla gasbetti! O anlar kamerada | Video 23.01.2025 | 14:58
Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video 07:19
Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tuttu... Otel faciasında hayatını kaybeden anne ve kızına acı veda! | Video 23.01.2025 | 14:58
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı | Video 00:31
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı | Video 23.01.2025 | 12:55
Osmaniye’de daire yangını! Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı | Video 03:12
Osmaniye’de daire yangını! Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı | Video 23.01.2025 | 11:54
Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video 01:49
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video 23.01.2025 | 11:40
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:48
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:23
Şişli’de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video 02:17
Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video 23.01.2025 | 10:08
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 01:35
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:54
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 23.01.2025 | 09:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA