Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı | Video 30.10.2025 | 09:40 Hatay'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda otomobilin kaput kısmına saklanmış halde piyasa değeri 5 buçuk milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde 27 Ekim günü ; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahısların kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; piyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde daralı 1100 gram Kokain Maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan; A. Ç. ve N. B. O. isimli şahıslara TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak Gözaltına alındı. 28 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece her iki şahısta tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.