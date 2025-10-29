Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
29.10.2025 | 13:38
Karaman'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 29.10.2025 | 13:38
00:43
Mersin'de işçi midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı | Video 29.10.2025 | 13:08
09:54
Gebze'de 7 katlı bina çöktü; 5 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor | Video 29.10.2025 | 11:36
02:29
01:53
Biga'da ev alevlere teslim oldu | Video 29.10.2025 | 10:55
02:02
02:14
02:07
Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi | Video 29.10.2025 | 09:44
02:41
02:27
02:27
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
08:05
01:49
00:58
02:19
00:19
Alanya'da denizde hortum çıktı | Video 28.10.2025 | 13:48
01:36
Pendik’te özel hastanede yangın | Video 28.10.2025 | 13:14
37:16
03:02
01:46
Sındırgı'da enkaz altında kalan eşek canlı kurtarıldı | Video 28.10.2025 | 11:04