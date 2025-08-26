Video Yaşam Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video
26.08.2025 | 10:30

Adana’da kimliği belirsiz kişi, motosiklet ile gelerek park halindeki otomobilin camına saldırdı, polis sirenlerini fark edip kaçtı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli bir şahıs, park halindeki otomobilin yanına yaklaştı. Ardından ise aracın camlarını kırdı. Bu sırada yolun karşısında gelen polis aracın sirenlerini fark eden şüpheli eylemini bırakarak kaçtı.

Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
