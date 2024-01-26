Pendik'te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 26.01.2024 | 09:03 PENDİK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kaynarca Sahil Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GY 3264 plakalı otomobil sürücüsü Semih Çalışkan, ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, sürücü Semih Çalışkan ile yanında bulunan Büşra Uzun, otomobil içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Çalışkan ile Uzun'u bulundukları yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.