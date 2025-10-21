Petrol istasyonunda marketi soymuşlardı, başka benzinlikte de pompacıyı soymuşlar | Video 21.10.2025 | 13:22 Adana'da bir petrol istasyonunun marketini silahla soyan şüphelilerin, olaydan dakikalar sonra başka bir benzin istasyonunda pompacıyı da silahla soyduğu görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Motosikletli kasklı 2 şüpheli, akaryakıt istasyonuna gelerek markete girdi. Market çalışanına silah doğrultan şüphelilerin kasadaki paraları aldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan dakikalar sonra aynı şahısların çevredeki başka bir petrol istasyonuna motosikletle giderek soygun yaptığı öğrenildi. O soygunda da şüphelilerin istasyonda çalışan pompacıya tabanca doğrultup cebindeki paraları aldığı ortaya çıktı. O anlar anbean kameralara yansıdı.Polisin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.