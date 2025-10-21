Petrol istasyonunda marketi soymuşlardı, başka benzinlikte de pompacıyı soymuşlar | Video
21.10.2025 | 13:22
Adana'da bir petrol istasyonunun marketini silahla soyan şüphelilerin, olaydan dakikalar sonra başka bir benzin istasyonunda pompacıyı da silahla soyduğu görüntüler ortaya çıktı.
Polisin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
02:39
Uçağa valizleri yüklerken sempatik tavırlarıyla meşhur oldu | Video 21.10.2025 | 13:21
00:48
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı | Video 21.10.2025 | 12:19
01:09
00:45
SON DAKİKA: Sefaköy'de metrobüs kazası | Video 21.10.2025 | 10:23
00:12
Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 21.10.2025 | 09:49
00:30
50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı | Video 21.10.2025 | 09:23
01:05
07:54
50 ülke gezen Amerikalı çiftin son durağı Yüksekova oldu | Video 21.10.2025 | 09:23
02:31
02:27
00:27
00:08
Düğün konvoyunda drift atan sürücüye 52 bin TL ceza 21.10.2025 | 08:52
02:00
Şirket aracıyla alkollü yakalanan şahıs suçu poliste buldu | Video 21.10.2025 | 08:37
00:57
Yasemin lösemiyle mücadelesini kaybetti! Duygulandıran veda şarkısı | Video 20.10.2025 | 14:33
00:22
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü | Video 20.10.2025 | 14:31
04:27
02:58
04:06
Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video 20.10.2025 | 14:30