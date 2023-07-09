Video Yaşam Pitbull köpeği 14 kurşunla öldüren kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı | Video
Pitbull köpeği 14 kurşunla öldüren kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı | Video

Pitbull köpeği 14 kurşunla öldüren kişi ve köpeğin sahibi tutuklandı | Video

09.07.2023 | 13:58

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin önünde 1 gün önce kendisine saldıran pitbull köpeği ertesi gün 14 kurşunla öldüren Mustafa Orhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, köpeğin sahibi İdris Küçük de yasaklı ırka ait köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Olay, Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. 7 Temmuz gecesi eğlence merkezinin önündeki direğe bağlı olan pitbull cinsi yasaklı köpek, başka bir eğlence mekanının sahibi olan Mustafa Orhan'a saldırdı. Köpeğin karın bölgesinden ısırdığı Orhan, ertesi gün yanında getirdiği tabancayla, direğe bağlı olan köpeğe ateş açtı. 14 merminin isabet ettiği pitbull cinsi köpek öldü. Köpeği öldüren Mustafa Orhan ile eğlence mekanının ve köpeğin sahibi İdris Küçük gözaltına alındı. Mustafa Orhan, emniyetteki ifadesinde köpeği kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Mustafa Orhan, 'Sahipli hayvanı öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, İdris Küçük ise yasaklı ırka ait köpek bulundurduğu ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan köpeğin Mustafa Orhan'a saldırdığı ve köpeğin vurulduğu anlar eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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