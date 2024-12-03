Video Yaşam Polisten eş zamanlı operasyon: 1 günde aranması olan 31 şüpheli yakalandı | Video
Polisten eş zamanlı operasyon: 1 günde aranması olan 31 şüpheli yakalandı | Video

Polisten eş zamanlı operasyon: 1 günde aranması olan 31 şüpheli yakalandı | Video

03.12.2024 | 15:29

Sakarya'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik bir günde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, 1 Aralık'ta kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "çocuğun cinsel istismarı", "hırsızlık", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu imal ve ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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