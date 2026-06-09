Video Yaşam Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey'
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey'

Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey'

09 Haziran 2026 09:29

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan Ali Ç. (36), polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. O anlar kameraya yansırken, ‘hırsızlık’ suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, kendisini yakalayan polise, “Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç.'nin üst aramasını yapıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takibe başladığı şüpheliyi bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle yakalayıp, gözaltına alındı.

Polisin şüpheliyi takibe aldığı anlar kameraya yansıdı. Kendisini yakalayan polislere, "Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey" diyen şüpheli, emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisten kaçtı, yakalanınca: ’Sen dur dedin, durdum ağabey’ 00:54
Polisten kaçtı, yakalanınca: 'Sen dur dedin, durdum ağabey' 09.06.2026 | 09:26
Sokak ortasında karısını öldürdü: ’Çocuğumla göz göze gelince durdum’ 00:51
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09.06.2026 | 09:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 00:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 09.06.2026 | 09:15
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 00:17
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 08.06.2026 | 23:13
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 00:43
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 08.06.2026 | 21:34
Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:21
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 08.06.2026 | 18:04
Fatih’te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 01:36
Fatih'te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 08.06.2026 | 15:29
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 00:25
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 08.06.2026 | 15:22
Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı 00:50
Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı 08.06.2026 | 15:11
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar... 04:20
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar... 08.06.2026 | 11:14
Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada 00:13
Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada 08.06.2026 | 10:54
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti 00:28
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti 08.06.2026 | 10:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Soyguna uğrayan dükkan sahibi: ’Eskiden hırsızlar daha edepliydi’ 04:29
Böyle hırsızlık görülmedi! Soyguna uğrayan dükkan sahibi: 'Eskiden hırsızlar daha edepliydi' 08.06.2026 | 10:00
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, polise giderek teslim oldu: Kaza anı kamerada 00:30
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, polise giderek teslim oldu: Kaza anı kamerada 08.06.2026 | 09:16
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli’nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı 01:02
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli'nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı 08.06.2026 | 09:00
Kocaeli’de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı 00:22
Kocaeli'de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı 07.06.2026 | 17:14
Düğün konvoyunda motorla trafiği kapattı, 136 bin TL ceza yedi! 00:35
Düğün konvoyunda motorla trafiği kapattı, 136 bin TL ceza yedi! 07.06.2026 | 16:39
Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor! 02:54
Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor! 07.06.2026 | 16:35
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı 01:14
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı 07.06.2026 | 14:49
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada 00:51
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada 07.06.2026 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA