Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda aracını pek etmek isteyen sivil trafik polisinden ‘gönlünden ne koparsa ver bu caddeye komple ben bakıyorum’ diyerek para isteyen değnekçi yakalandı. Değnekçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisten para istediği anlar kameraya yansıdı.