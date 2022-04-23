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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı 23.04.2022 | 12:19
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İstanbul Beyoğlu'nda değnekçiye polisten suçüstü | Video 23.04.2022 | 12:14
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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı 23.04.2022 | 11:51
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Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 11:38
00:46
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı 23.04.2022 | 11:45
06:05
İranlı şebekeden 1 milyar dolarlık vurgun iddiası 23.04.2022 | 11:28
02:15
Damat sokak ortasında pompalı tüfekle kayınpederini ağır yaraladı 23.04.2022 | 10:32
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İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 23.04.2022 | 10:32
02:55
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
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İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
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İstanbul Beyoğlu’nda aracını pek etmek isteyen sivil trafik polisinden ‘gönlünden ne koparsa ver bu caddeye komple ben bakıyorum’ diyerek para isteyen değnekçi yakalandı. Değnekçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisten para istediği anlar kameraya yansıdı.