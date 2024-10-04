Rize'de bıçaklı dehşet! Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Olay ilçeye bağlı Güzelyalı mahallesinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Canca (42) isimli şahıs sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü babası Sami Canca (66) ve annesi Emine Canca'yı bıçakladı. Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emine Canca ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı Muhammet Ali Canca ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen Canca, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baba Sami Canca ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.