Video Yaşam Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video

Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video

12.08.2025 | 10:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın sağından geçmek isteyen motorlu bisikletin araca çarpıp devrilmesi sonucu bisiklet sürücüsü yaralanırken, durumu fark etmeyen hafif ticari araç sürücüsü yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapay şelale istikametinden gelip Antbirlik kavşağı istikametine seyir halinde olan Yaşar Y. idaresindeki 46 AKK 137 plakalı motorlu bisiklet, aynı istikamette seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari aracın sağından geçmek isterken aracın sağ arka kısmına temas ederek devrildi. Kazayı fark etmeyen hafif ticari araç sürücüsü yoluna devam ederken devrilen motorlu bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde elektrikli bisikletin hafif ticari aracın sağ tarafında ilerlediği ve aracın arka kısmına temas ederek devrildiği, kazayı fark etmeyen hafif ticari aracın ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 01:00
Sağından geçmek istedi, çarpıp böyle devrildi | Video 12.08.2025 | 10:32
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 02:01
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video 12.08.2025 | 10:32
İzmir’de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 00:13
İzmir'de 12 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı | Video 12.08.2025 | 10:02
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 01:32
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 02:14
Erzurum’da iki grup arasındaki tartışmada kan aktı: 1 ölü | Video 12.08.2025 | 09:28
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 00:32
Otomobiliyle kaldırımdan ilerleyen sürücüye 11 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 09:19
Hatay’da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 01:40
Hatay'da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video 12.08.2025 | 08:48
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 03:22
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı | Video 12.08.2025 | 08:41
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 03:01
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında yangın paniği | Video 12.08.2025 | 08:41
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 04:31
TEM’de yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 12.08.2025 | 08:40
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 01:35
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var 12.08.2025 | 08:22
Çanakkale’deki yangın işletmelere sıçradı | Video 00:33
Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video 11.08.2025 | 15:52
Van’da ‘beyazlatıcı krem’ faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 03:35
Van'da ‘beyazlatıcı krem' faciası! 4 kişi hastanelik oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 00:41
Ege’nin Kalbinde, Konforun Zirvesinde Bir Yaşam: Mavi Arya 11.08.2025 | 14:44
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 08:08
Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı | Video 11.08.2025 | 14:15
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin’in son anları kamerada | Video 02:52
Feci kazada hayatını kaybeden fenomen Deniz Servan Narin'in son anları kamerada | Video 11.08.2025 | 14:15
Arnavutköy’de yolda ’Toz çıkardın’ kavgası | Video 01:15
Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video 11.08.2025 | 12:11
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 04:48
Yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı, çocuklarına kavuşan aileler gözyaşlarına boğuldu | Video 11.08.2025 | 12:11
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 00:51
Tartıştığı adamı bıçakla böyle kovaladı | Video 11.08.2025 | 12:11
Sancaktepe’de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 02:26
Sancaktepe'de 4 dakikalık hırsızlık turu kamerada | Video 11.08.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY