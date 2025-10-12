Video Yaşam Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video
12.10.2025 | 09:51

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir akrabasının düğününde şarkı söyleyen yöresel sanatçı Yüksel Kader (47), sahnede kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Kader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giresun'da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi. İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader'e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yüksel Kader'in kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

