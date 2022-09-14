Sahte parfüm imal ederken yakalandı | Video

İstanbul’da sahte parfüm imalatı yapan bir kişi; Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Güngören İlçesi Güven Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak parfüm imalatı yapıldığını tespit etti.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda Özbekistan uyruklu A.A.K. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; bidonlar içerisinde toplam 396 litre kimyasal madde, sahte parfüm imalatında kullanılan bir düzenek, huni, şırınga ve sahte parfüm imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A.A.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. A.A.K., sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.