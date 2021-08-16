Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı | Video
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dün sabah 09:00 sularında Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları yeniden başlanıldı. 24 saattir bulunamayan gencin ailesi acılı gözlerle bekliyor.
Olay, Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitme üzere sabah yola çıktı. Selçik Köprüsü'ne gelindiğinde 2 arkadaş köprüden karşıya geçerken, suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir'den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi tek tek 45'er dakika suya girerken, görüş mesafesinin 15 santimetre olduğu aktarıldı. Görüş mesafesi yüzünden gece 24:00'da arama çalışmalarına ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarına yeniden suya girerek, Hüseyin Kaya'yı arama çalışmalarına başladılar.