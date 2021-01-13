Sakarya’da şok cinayet! Öldürüldükten sonra parçaları dereye atıldı | Video

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları sonrasında geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, derede aynı kişiye ait olduğu belirlenen ikinci bir çanta buldu. Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise başka bir bulgu ya rastlama ihtimaline karşı dere boyunca çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde dün akşam bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Çark Deresi'nde bir çantanın içerisinde insana ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçaları buldu ve yapılan inceleme sonrasında parçaların insana ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yalova Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede cesedin parçalarının bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında ise ekipler, aynı kişiye ait olduğu tahmin edilen et ve kemik parçalarının olduğu ikinci bir çanta buldu. Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise dere boyunca başka bir bulgu ya rastlama ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürürken ikinci çantadan çıkarılan parçalar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi. Burada diğer bulgularla eşleştirilen parçaların aynı kişiye ait olduğu ve cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.