Video Yaşam Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video

Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video

26.10.2022 | 12:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya’da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 04:16
Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 26.10.2022 | 12:31
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 00:17
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 04:47
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 02:42
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 26.10.2022 | 12:12
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:29
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 12:12
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı’da yaşananları anlattı | Video 03:42
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52
Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video 04:08
Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video 26.10.2022 | 10:11
Bin işçinin bir günde topladığı biberi bu makine 10 saatte topluyor | Video 02:01
Bin işçinin bir günde topladığı biberi bu makine 10 saatte topluyor | Video 26.10.2022 | 10:11
Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler! Bıçaklanma anı kamerada | Video 01:50
Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler! Bıçaklanma anı kamerada | Video 26.10.2022 | 10:09
İstanbul’da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video 02:31
İstanbul'da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video 26.10.2022 | 09:56
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 03:56
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 26.10.2022 | 09:51
Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 01:42
Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 26.10.2022 | 09:51
Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 05:49
Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 09:08
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 00:26
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 26.10.2022 | 09:04
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 04:34
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.10.2022 | 08:47
Yatağında ölü bulunan Gamze’nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı | Video 05:49
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 08:39
SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 08:10
SON DAKİKA | Antalya’da scooter faciası! Liseli Ada Kayahan ve Mahmut Yağız Balcı’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 25.10.2022 | 19:51
İstanbul Pendik’te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video 04:32
İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı | Video 25.10.2022 | 18:39
Antalya’da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 03:37
Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video 25.10.2022 | 16:30
Güneş tutulması Mersin’den izlendi | Video 02:12
Güneş tutulması Mersin'den izlendi | Video 25.10.2022 | 16:29

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde koltuk değneğiyle “sakatım” diyerek dilenen bir kişi zabıta ekiplerinden saklanmak için girdiği sulama kanalından koşarak çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Kavşağı civarında koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağı zabıta ekipleri sevk edildi. Vatandaşların duygularını istismar eden Recep Ç. İsimli dilenci, zabıta ekiplerinden saklanmak için sulama kanalına saklandı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan Recep Ç.'nin sulama kanalından zorlanmadan çıkması ise dikkat çekti. Üzerinde yapılan aramalarda 120 TL para el koyan ekipler dilenen Recep Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA